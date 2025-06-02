Следком проведет проверку из-за смерти 17-летней рязанки, выпавшей из окна

«По факту Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области организовано проведение процессуальной проверки», — написали в следкоме.

Следователи проведут проверку по факту смерти 17-летней рязанки, выпавшей из окна в Олимпийском городке. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области организовано проведение процессуальной проверки», — написали в следкоме.

Напомним, трагедия произошла в Олимпийском городке во дворе дома № 2. По словам местных жителей, на вид погибшей 16-18 лет. На месте работали скорая и полиция.