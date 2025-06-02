Синоптик рассказал, каким будет июнь в Центральной России

По его словам, на 80% территории России температурный фон в июне будет близок к норме. «Показатель выше нормы прогнозируется в некоторых регионах пяти округов страны. Примерно на 80% территории России температурный фон в июне будет близок к норме», — заявил эксперт.

Синоптик рассказал, каким будет июнь в Центральной России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на 80% территории России температурный фон в июне будет близок к норме.

«Показатель выше нормы прогнозируется в некоторых регионах пяти округов страны. Примерно на 80% территории России температурный фон в июне будет близок к норме», — заявил эксперт.