Рязанскую компанию обязали ввести в оборот 950 Га земли

В апреле этого года специалисты ведомства во время проверки выявили в Спасском районе участки, заросшие сорняками и кустами. Собственник получил предписание устранить нарушения до 1 августа. Россельхознадзор вынес собственнику предупреждение. Компания оперативно вспахала, пробороновала и засеяла поля яровой пшеницей.