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Рязанские молодожены получат подарки от девелоперской компании «Мармакс»

В нынешнее время некоторые пары откладывают решение о создании семьи и рождении детей — формально, чтобы сосредоточиться на карьере и личностном развитии, но истинной причиной часто выступают финансовые факторы. Это подтверждают социологи из Russian Field, опросившие более 1,6 тыс. россиян об их отношении к вопросу вступления в брак и планирования семьи.

За последний год количество зарегистрированных браков в стране снизилось на 7%: с 945 000 в 2023 году до 880 000 в 2024-м. Именно поэтому комфортные условия на старте семейной жизни становятся важнейшим фактором, способным влиять на демографическую ситуацию.

«Рождение новой семьи — особенный период, когда закладывается прочный фундамент будущих отношений. Именно тогда собственное пространство становится больше чем просто квадратными метрами. Это место новых смыслов, где хочется создавать свои семейные традиции», — отметили представители застройщика.

Для поддержки молодых семей девелоперская компания «Мармакс» запустила акцию — 200 тысяч рублей на покупку квартиры для тех, кто регистрирует брак в 2025 году. Участвовать в программе можно, выбрав квартиру в любом из жилых комплексов девелопера, при полной оплате, включая ипотечные средства. Сумма может компенсировать часть расходов на свадебное торжество.

«В каждом проекте „Мармакс“ мы создаем пространство для счастливой семейной жизни, с заботой о комфорте, безопасности и благополучии резидентов. Мы понимаем, как важно не откладывать серьезные решения, и готовы поддержать молодые семьи в начале совместного пути. Эта акция — наш вклад в то, чтобы помочь им воплотить мечту о собственном пространстве, которое будет наполнено особенным смыслом, теплом и любовью», — отметила директор по продажам девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.