Рязанца отправят в колонию строгого режима за попытку сбыть наркотики

Установлено, что в декабре 2024 года житель Ряжского района получил от неустановленного лица более 8 граммов запрещенного вещества, которое подготовил для дальнейшего распространения. Преступную деятельность пресекли правоохранители. Злоумышленника признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (5 эпизодов), ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства). Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Рязанца отправят в колонию строгого режима за попытку сбыть наркотики. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2024 года житель Ряжского района получил от неустановленного лица более 8 граммов запрещенного вещества, которое подготовил для дальнейшего распространения. Преступную деятельность пресекли правоохранители.

Злоумышленника признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (5 эпизодов), ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства).

Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.