Рязанца осудили за кражу телефона у знакомой

Установлено, что в апреле 2025 года во время застолья 41-летний житель Кадомского района украл у собутыльницы гаджет. Материальный ущерб оценили 6 тысяч рублей. В отношении 41-летнего мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ.