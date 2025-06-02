Рязанца, который посадил ребенка за руль, оштрафуют

Правонарушитель установлен — им оказался 32-летний житель Рязанского района. Ему назначили административные наказания в виде штрафов в размере 3000 рублей и 800 рублей. Также на него составили административный материал по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. За управление транспортным средством водителем, не имеющим водительских прав, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.