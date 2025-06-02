Российская сторона назовет условия мирного урегулирования 2 июня

По прибытии в Стамбул глава делегации из РФ Владимир Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума по решению украинского конфликта будут в понедельник. Он также отметил, что видел сообщения об условиях, которые Киев якобы включил в меморандум об урегулировании. Реакция на них последует также 2 июня. Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров.

Российская сторона назовет условия мирного урегулирования 2 июня. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Владимира Мединского.

По прибытии в Стамбул глава делегации из РФ заявил, что все комментарии по проекту меморандума по решению украинского конфликта будут в понедельник.

Он также отметил, что видел сообщения об условиях, которые Киев якобы включил в меморандум об урегулировании. Реакция на них последует также 2 июня.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров.