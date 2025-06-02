Опубликован прогноз погоды на 3 июня в Рязанской области
Во вторник будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер ожидается западной четверти, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°С, днем 22…27°С.
Опубликован прогноз погоды на 3 июня в Рязанской области. Об этом сообщает региональный ЦГМС.
Во вторник будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер ожидается западной четверти, 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 8…13°С, днем 22…27°С.