Опубликован прогноз погоды на 3 июня в Рязанской области

Во вторник будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер ожидается западной четверти, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°С, днем 22…27°С.

Опубликован прогноз погоды на 3 июня в Рязанской области. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Во вторник будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер ожидается западной четверти, 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 8…13°С, днем 22…27°С.