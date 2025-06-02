Мужчина пытался доставить в рязанскую колонию телефоны с помощью квадрокоптера

Телефоны пытались доставить в ИК-5. Мужчина пытался перебросить на территорию колонии 8 сотовых телефонов и 29 сим-карт различных операторов с помощью квадрокоптера. Мужчина был задержан. «Данные запрещенные предметы предназначались лицам из числа спецконтингента. В настоящее время проводится проверка, виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности», — отметили в сообщении.