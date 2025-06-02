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Компания «Зеленый сад» организовала праздник в честь Дня защиты детей в ЖК Skyline

Компания «Зеленый сад» организовала праздник в честь Дня защиты детей в ЖК Skyline. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие длилось три часа. На нем компания разыграла призы. Рязанцы получили велосипед, два электросамоката и сертификаты на скидку при покупке квартиры.

«Праздник был рассчитан на всех жителей города, многие попали на территорию дома впервые. Первое впечатление никто не скрывал — восторг! Такого двора, по мнению гостей торжества, в Приокском больше нет», — отметили в сообщении.

ЖК Skyline — уютный, семейный и зеленый. Компания «Зеленый сад» воплотила в нем свои лучшие наработки: от «умных» скамеек с подогревом и USB-разъемами до уникальной подсветки золотого, серебряного, красного и голубого оттенков.

Пока одни юные рязанцы ели кашу с тушенкой, сладкую вату и подставляли щечки мастерам аквагрима, другие участвовали в турнире по мини-футболу. На спортивное состязание собралось 5 команд: одна из ЖК Skyline, вторая — из окрестных дворов Приокского поселка и три из Борок. В Борках «Зеленый сад» строит уникальный жилой комплекс «Окская стрелка», поэтому приглашение ребят выглядит вполне логичным.

«Руководство строительной компании с трепетом относится к подрастающему поколению. Придомовая площадка ЖК Skyline полностью предназначена для детей», — подчеркнул депутат Рязанской городской думы, замдиректора УЖК «Зеленый сад — Мой дом» Павел Аверин.

В компании отметили, что для счастливого детства мальчишек и девчонок здесь есть: большая песочница с кварцевым песком, травмобезопасное покрытие, качели и горки на любой вкус, фонтан с подсветкой.

«Первая очередь дома сдана, вторая — на последнем этапе сдачи. И у вас еще есть шанс купить квартиру в доме мечты! Тем более, что на трехкомнатные квартиры сейчас действует акция», — заключили в сообщении.

Подробнее на сайте или по телефону: +7 (4912) 77-77-77.