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ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии

ВТБ внедряет подтверждение операций в онлайн-банке по государственной биометрии. По оценке аналитиков ВТБ, подтверждение операций по лицу до конца года могут сберечь от мошенников более 2 млрд рублей клиентских средств и повысить долю добросовестных онлайн-кредитов. Об этом заявила на ПМЭФ-2025 первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

ВТБ несколько месяцев тестировал технологию для высокорисковых операций в мобильном приложении ВТБ для Android. При подозрительных действиях антифрод-система предлагает сделать селфи для подтверждения операции. Фото сравнивается с биометрическим вектором из Единой биометрической системы (ГИС ЕБС) и дополнительно проверяется ИИ-моделью по тысячам параметров для предотвращения дипфейков и фальсификаций. Такой подход не позволяет вывести средства без ведома владельца.

В ближайшее время сервис охватит все виды операций, а в приложении появится функция восстановления доступа после самоблокировки. Аналогичный функционал тестируется в веб-версии ВТБ Онлайн.

«Развитие биометрических технологий — новый этап эволюции финансовых сервисов. Биометрия уже сегодня — самый безопасный и надежный способ идентификации, защищающий данные и средства клиентов. Биометрические решения упрощают доступ к банковским услугам, делая процесс удобным и быстрым. В ближайшем будущем биометрия вытеснит многие традиционные методы идентификации, став отраслевым стандартом и открывая новые возможности для цифровых сервисов», — прокомментировала Ольга Скоробогатова.

Главная причина сдачи биометрии для каждого второго россиянина — защита средств от мошенников, показал опрос* ВТБ. 23%** отметили удобство без документов и карт, 22% — быструю авторизацию в банках и на Госуслугах, 21% — снятие наличных без карты и телефона, 15% — бесконтактную оплату в транспорте и магазинах.

*В опросе в июне 2025 года участвовали 1500 взрослых жителей крупных городов России.

**Вопрос позволял выбрать несколько вариантов ответа.

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