В рязанском рабочем поселке на две недели отключат горячую воду

В связи с проведением планово-ремонтных работ на котельной № 4 в Шилове с 30 июня по 14 июля приостановят подачу горячей воды по улицам: Приокская; Исаева; Спасская; Первомайская; Советская.

В рязанском рабочем поселке на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщается в Telegram-канале Шиловского района.

В связи с проведением планово-ремонтных работ на котельной № 4 в Шилове с 30 июня по 14 июля приостановят подачу горячей воды по улицам: