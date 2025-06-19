В Рязанской области создадут филиал военно-патриотического парка «Патриот»

«Буквально на днях мы встречались с руководителем парка и договорились о том, что будем создавать их филиал в регионе. У нас как раз есть территория бывшей воинской части. Ее хотели продать под застройку, но жители возмутились, и я эту продажу заблокировал», — сказал Малков. Он отметил, что на территории сохранят природный ландшафт, там будет не просто выставка военной техники, а культурно-образовательный объект, наполненный активной событийной повесткой.

В Рязанской области создадут филиал военно-патриотического парка «Патриот». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Павла Малкова.

«Буквально на днях мы встречались с руководителем парка и договорились о том, что будем создавать их филиал в регионе. У нас как раз есть территория бывшей воинской части. Ее хотели продать под застройку, но жители возмутились, и я эту продажу заблокировал», — сказал Малков.

Он отметил, что на территории сохранят природный ландшафт, там будет не просто выставка военной техники, а культурно-образовательный объект, наполненный активной событийной повесткой.

В парке также разместится молодежный центр, где будут проводиться занятия по сборке и пилотирования дронов, игры в «Зарницу».