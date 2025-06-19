В Рязанской области начали вакцинацию животных от бешенства
Специалисты напоминают, что это опасное инфекционное заболевание, которое может передаваться от животного к человеку. Прививки для собак и кошек проводятся бесплатно вакциной «Рабикан».
В Рязанской области начали вакцинацию животных от бешенства. Об этом пишет ИД «Пресса».
Отмечается, что прививки делают в Путятинском округе специалисты районной ветстанции.
Специалисты напоминают, что это опасное инфекционное заболевание, которое может передаваться от животного к человеку.
Прививки для собак и кошек проводятся бесплатно вакциной «Рабикан».