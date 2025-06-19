В Рязанской области мужчину осудили за угрозу убийством

Инцидент произошел в рабочем поселке Тума. Отмечается, что подсудимый был пьян и поругался со знакомой. На почве возникших неприязненных отношений он схватил нож и угрожал женщине убийством. Мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

В Клепиковском районе мужчину осудили за угрозу убийством. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошел в рабочем поселке Тума. Отмечается, что подсудимый был пьян и поругался со знакомой. На почве возникших неприязненных отношений он схватил нож и угрожал женщине убийством.

Мужчина вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.