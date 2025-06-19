В Рязани на мосту через Оку заметили остановившийся автомобиль
Легковушка прижалась к барьерному ограждению на правой полосе по направлению из города. Согласно пункту 12.4 ПДД, остановка на мостах запрещена. За такое нарушение в КоАП предусмотрен штраф.
В Рязани на мосту через Оку заметили остановившийся автомобиль. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил очевидец.
Легковушка прижалась к барьерному ограждению на правой полосе по направлению из города.
Согласно пункту 12.4 ПДД, остановка на мостах запрещена. За такое нарушение в КоАП предусмотрен штраф.