В Рязани на мосту через Оку заметили остановившийся автомобиль

Легковушка прижалась к барьерному ограждению на правой полосе по направлению из города. Согласно пункту 12.4 ПДД, остановка на мостах запрещена. За такое нарушение в КоАП предусмотрен штраф.