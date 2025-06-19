В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

Отмечается, что украинская армия лишилась около 1365 военных. Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР. Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM и 234 дронов ВСУ. ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины, цеха производства и сборки ударных беспилотников ВСУ.