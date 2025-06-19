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Сбер создаст систему AI-агентов для обслуживания бизнеса

До конца года банк планирует охватить AI-агентами дистанционное обслуживание предпринимателей по всем ключевым продуктам.

Сбер масштабирует использование генеративного искусственного интеллекта (GenAI), улучшая сервисы для корпоративных клиентов. Банк внедряет в свои бизнес-процессы AI-агентов на базе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса, чтобы ускорить дистанционное обслуживание бизнеса и повысить его качество. Об особенностях агентизации сервиса Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, рассказал на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Внедрение AI-агентов — фундаментальный сдвиг в клиентском сервисе. Мы видим, как международные бигтехи переходят к агентизации, и у банковского сектора огромный потенциал в этой области. Прямо сейчас Сбер создаёт 17 сервисных AI-агентов по самым востребованным у предпринимателей продуктам: расчётам и платежам, эквайрингу, зарплатным проектам, бизнес-картам, самоинкассации. До конца 2025 года мы нацелены охватить AI-агентами обслуживание по всем ключевым направлениям. Наша задача — создать полноценную мультиагентную систему для быстрого и эффективного решения типовых вопросов».

На первом этапе AI-агенты функционируют в режиме «второго пилота» (co-pilot), помогая операторам работать с обращениями клиентов в чате и по телефону 0321. Уже сегодня доля использования AI-подсказок по отдельным продуктам превышает 50%, а производительность сотрудников поддержки выросла на 10%. Достигнув необходимого уровня зрелости, AI-агенты смогут напрямую взаимодействовать с клиентами в чате и по телефону. Причём будут не просто консультировать, но и с разрешения человека совершать от его имени различные операции: формировать заявки, отправлять СМС и так далее. Благодаря интеграции с банковскими системами обслуживание станет максимально персонализированным и удобным.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.