Рязанец фиктивно прописал у себя дома мигрантов

Полицейские установили, что 59-летний мужчина фиктивно прописал дома трех граждан стран Средней Азии в возрасте от 29 до 53 лет. Фактически иностранцы проживали по другому адресу. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, по которой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В селе Константиново Рыбновского района мужчина прописал у себя дома мигрантов. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Полицейские установили, что 59-летний мужчина фиктивно прописал дома трех граждан стран Средней Азии в возрасте от 29 до 53 лет. Фактически иностранцы проживали по другому адресу.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, по которой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.