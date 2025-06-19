«Росгосстрах» запустил акцию «Прекрасное лето» с выгодой до 25% при страховании жилья

С 16 июня «Росгосстрах» запустил акцию по страхованию квартир и строений «Прекрасное лето», по которой у новых клиентов компании есть возможность на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение».

Согласно условиям договора, заключенного по летней акции «Росгосстраха», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

Еще дешевле — до 30% выгоды — обойдется полис страхователям, договор с которыми будет оформлен по акции «Флагманское лето» с помощью цифровой платформы «Флагман». Объединившая в единое целое ряд информационных систем компании, платформа призвана стать для агентов и офисных менеджеров удобным и современным инструментом для работы с клиентами, позволяя оформлять полисы как с компьютера, так и с мобильного телефона или планшета.

«По нашим оценкам, природные катаклизмы чаще всего становятся причиной обращения клиентов компании по страховым случаям с жильем. Если опираться на статистику прошлого лета, то подавляющая часть — более 80% происшествий с жильем — пришлась на дома и строения в частном секторе. И основные причины — последствия паводков, ураганов с сильными ливнями, грозой и градом. Все эти риски входят в страховые продукты нашей компании, — говорит член Правления „Росгосстраха“ Юлия Шабанова. — Прогнозируя погоду на предстоящее лето, метеорологи отмечают, что климат превращается в непредсказуемые „качели“, а торнадо, которые были редкостью для нашей страны, происходят все чаще. Сезон только начался, а „Росгосстрах“ уже несколько раз присваивал после сюрпризов непогоды страховым событиям в регионах статус „массовый убыток“. По статистике Центробанка, в первом квартале 2025 года „Росгосстрах“ вновь подтвердил свое лидерство в страховании домов и дач россиян, заняв первое место по объему собранной страховой премии и числу заключенных договоров в этом сегменте. Компания также стала лидером по выплатам: на „Росгосстрах“ приходится больше четверти всех выплат за повреждение застрахованных строений. Миллионы наших клиентов чувствуют себя спокойно благодаря полису от „Росгосстраха“, в который включены все основные риски для жилья, в том числе риски падения БПЛА».

Акции «Прекрасное лето» и «Флагманское лето» действуют до 15 сентября 2025 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее об условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).