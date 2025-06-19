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Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
По его словам, разговор носил дружественный характер и был посвящен конфликту на Ближнем Востоке. Отмечается, что стороны осудили действия Израиля и призвали достигнуть урегулирования дипломатическими мерами. «Обе стороны придерживаются идентичных подходов — решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН и другие нормы международного права. И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой, не имеют силового решения», — отметил он. Кроме того, главы двух государств обсудили форум G7 в Канаде, в том числе «в контексте неудачи Зеленского на мероприятии».

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 19 июня сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Telegram-канал «Zvezdanews».

По его словам, разговор носил дружественный характер и был посвящен конфликту на Ближнем Востоке. Отмечается, что стороны осудили действия Израиля и призвали достигнуть урегулирования дипломатическими мерами.

«Обе стороны придерживаются идентичных подходов — решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН и другие нормы международного права. И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой, не имеют силового решения», — отметил он.

Кроме того, главы двух государств обсудили форум G7 в Канаде, в том числе «в контексте неудачи Зеленского на мероприятии».

Также лидеры убедились в укреплении своих связей в БРИКС и других международных площадках.