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Губернатор Павел Малков: наша задача — создать возможности для роста предпринимательства
Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков в рамках Петербургского международного экономического форума принял участие в сессии Корпорации МСП «От поддержки к развитию: какие инструменты помогут масштабировать малый и средний бизнес». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках сессии обсуждались вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрения инструментов, направленных на дальнейшее качественное развитие МСП. Особое внимание было уделено возможностям, которые обеспечивает национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков в рамках Петербургского международного экономического форума принял участие в сессии Корпорации МСП «От поддержки к развитию: какие инструменты помогут масштабировать малый и средний бизнес». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках сессии обсуждались вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрения инструментов, направленных на дальнейшее качественное развитие МСП. Особое внимание было уделено возможностям, которые обеспечивает национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

В работе участвовали председатель государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич, депутаты Госдумы РФ, руководители общероссийских профессиональных союзов и общественных организаций, предприятий, представители Банка России. От Рязанской области в сессии приняли участие Вице-губернатор Артем Бранов, председатель региональной Думы Аркадий Фомин и министр экономического развития Андрей Ворфоломеев.

Павел Малков рассказал о наработках Комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и опыте Рязанской области по вопросам поддержки предпринимателей.

«Наша задача — создать возможности для роста предпринимательства. Благодаря профильному национальному проекту все услуги и сервисы доступны в режиме «одного окна» на платформе «МСП. РФ»: от регистрации нового бизнеса до сопровождения при выходе на международные рынки. Это не только серьезная помощь бизнесу, но и органам власти, региону», — сказал он.

Малков отметил, что инструменты поддержки постоянно дорабатываются и расширяются. Так, в рамках комиссии Госсовета прорабатывается новый механизм — совместное «зонтичное» поручительство Корпорации МСП и региональных гарантийных обязательств. Благодаря этому предприниматели смогут получать кредиты даже при недостаточном залоге.

Губернатор отметил, что особое внимание уделяется поддержке участников СВО. Вместе с партией «Единая Россия», Корпорацией МСП и «Опорой России» запущен проект «СВОй бизнес». Это комплексная программа обучения для бойцов, вернувшихся со специальной военной операции и решивших открыть собственный бизнес. Проект инициирован Комиссией Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Пилотным регионом по его реализации стала Рязанская область. Теперь этот успешный опыт тиражируется в других регионах страны.