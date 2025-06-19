На улице Спортивной в Рязани произошло два ДТП за час

Отмечается, что обе аварии произошли 19 июня с разницей в час. В первом происшествии участниками стали 2 автомобиля, а во втором столкнулись мотоцикл и машина. Информации о пострадавших нет.

На улице Спортивной в Рязани произошло два ДТП за час. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Отмечается, что обе аварии произошли 19 июня с разницей в час. В первом происшествии участниками стали 2 автомобиля, а во втором столкнулись мотоцикл и машина.

Информации о пострадавших нет.