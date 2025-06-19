Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
17°
Птн, 20
18°
Сбт, 21
18°
ЦБ USD 78.48 -0.24 20/06
ЦБ EUR 89.84 -0.47 20/06
Нал. USD 79.50 / 80.00 19/06 18:25
Нал. EUR 90.64 / 91.50 19/06 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
5 671
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
24 478
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
37 461
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
47 676
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Аналитика ВТБ: россияне к концу года накопят 70 трлн рублей

По итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц в российских банках увеличится до 61 трлн рублей (+6,1%), а к концу года приблизится к 70 трлн, показав совокупный прирост за год на 20%. Подавляющую часть сбережений россияне хранят в рублях, а доля валютных вкладов к концу года снизится до 6%. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Основным стимулом к размещению средств в национальной валюте остаются высокие ставки по вкладам. По прогнозам аналитиков, к середине года объем рублевых пассивов на рынке превысит 57,2 трлн рублей (+6,5%), а по итогам всего года достигнет 65 трлн (+21%).

«Снижение ставок проходит плавно, депозиты остаются понятным и выгодным инструментом для миллионов россиян, которые получают по ним стабильный доход — один из самых высоких в мире. Рекордный рост рынка был зафиксирован в прошлом году — сразу на 30%. В этом году ситуация стабилизируется, это положительный сигнал для экономики, ведь ежегодный рост на треть — это уже признак „перегрева“. Настоящая сила экономики не в рекордах, а в способности сохранять баланс. Сегодня мы наблюдаем оптимальное соотношение: вкладчики продолжают получать доходность выше инфляции, банки укрепляют свою ресурсную базу, а экономика избегает резких колебаний. Ведь в финансах, как в медицине, все должно быть в правильных пропорциях», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.