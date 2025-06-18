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«Зеленый сад» вручил подарки выпускникам-строителям, уходящим в армию

В Рязанском технологическом колледже прошли торжественные проводы выпускников-строителей, которые отправятся на срочную службу в ВС РФ. ГК «Зеленый сад» вручил им подарки, сообщила пресс-служба строительной компании.

Мероприятие объединило защиту дипломных проектов и официальные проводы в армию. Там участвовали преподаватели, представители власти, родители и работодатели. Одним из ключевых партнеров и гостей события стал «Зеленый сад». Управляющий директор Андрей Оришкевич передал выпускникам подарки и отметил их вклад в развитие отрасли.

«Вы уже проявили себя как настоящие специалисты: надежные, трудолюбивые, целеустремленные — сначала на производственной практике в нашей компании, а затем как трудоустроенные сотрудники, и мы искренне гордимся вашим ростом. Мы понимаем: сегодня вы уходите защищать Родину, но завтра — мы вас ждем обратно. Строительной отрасли Рязанской области нужны такие кадры, как вы», -сказал он.

Министр строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов и директор ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж» Николай Баранов также поздравили выпускников с успешным окончанием обучения, отметили стратегическую важность и активное участие застройщиков в вопросах подготовки квалифицированных молодых кадров.

Андрей Оришкевич выразил мнение, что будущее региона — в руках тех, кто сегодня получает профессию.

«Мы должны создавать условия, в которых молодежь возвращается не просто в строй — а в команду, способную решать важнейшие задачи развития региона», — заявил он.