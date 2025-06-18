Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
17°
Чтв, 19
15°
Птн, 20
15°
ЦБ USD 78.71 0.2 18/06
ЦБ EUR 90.75 -0.19 18/06
Нал. USD 79.60 / 80.00 18/06 14:10
Нал. EUR 91.00 / 91.99 18/06 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
Вчера 12:43
2 537
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
21 311
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
34 971
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
44 762
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В «Сбере» заявили о большом потенциале роста АПК в ближайшие годы

Первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин заявил, что Агропромышленный комплекс (АПК) имеет большой потенциал для роста в ближайшие годы. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба банка.

Как отметили в публикации, высокие колебания ключевой ставки создают неблагоприятные условия для долгосрочных вложений в сельское хозяйство, поскольку прибыльность проектов становится непредсказуемой.

«Удорожается привлечение денежных средств, особенно для небольших хозяйств. Агроинвесторы сталкиваются с проблемами реализации планов расширения производства и модернизации оборудования, что тормозит инновационное развитие отрасли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк активно работает по кредитованию проектов в сельском хозяйстве. Смягчить давление высоких ставок помогает программа льготного кредитования, которая не позволяет полностью удовлетворить спрос со стороны компаний отрасли. В первую очередь компании сокращают программы долгосрочных инвестиций, сказано в публикации.

«Надо отметить, что АПК в наименьшей степени подвержен санкционному давлению. В тех случаях, когда отдельные рынки все же были закрыты, российские экспортеры успешно переориентировали поставки на альтернативные рынки дружественных стран. Мы зафиксировали ухудшение метрик кредитного портфеля по отраслям сельское хозяйство и пищевая промышленность до средних значений.

При этом стресс-тесты демонстрируют устойчивость отрасли. Среди подотраслей наибольшую волатильность финансовых результатов фиксируется в переработке масличных и оптовой торговле зерном, что связано с их экспортной направленностью, волатильностью цен на продукцию на мировых рынках и курсов валют.

АПК обладает большим потенциалом для роста в ближайшие годы. Для его реализации необходимо обеспечить доходность в растениеводстве, которая является основой для животноводства и пищевой промышленности. Главным драйвером роста останется экспорт», — отметил Александр Ведяхин.