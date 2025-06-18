В «Сбере» заявили о большом потенциале роста АПК в ближайшие годы

Первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин заявил, что Агропромышленный комплекс (АПК) имеет большой потенциал для роста в ближайшие годы. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба банка.

Как отметили в публикации, высокие колебания ключевой ставки создают неблагоприятные условия для долгосрочных вложений в сельское хозяйство, поскольку прибыльность проектов становится непредсказуемой.

«Удорожается привлечение денежных средств, особенно для небольших хозяйств. Агроинвесторы сталкиваются с проблемами реализации планов расширения производства и модернизации оборудования, что тормозит инновационное развитие отрасли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк активно работает по кредитованию проектов в сельском хозяйстве. Смягчить давление высоких ставок помогает программа льготного кредитования, которая не позволяет полностью удовлетворить спрос со стороны компаний отрасли. В первую очередь компании сокращают программы долгосрочных инвестиций, сказано в публикации.

«Надо отметить, что АПК в наименьшей степени подвержен санкционному давлению. В тех случаях, когда отдельные рынки все же были закрыты, российские экспортеры успешно переориентировали поставки на альтернативные рынки дружественных стран. Мы зафиксировали ухудшение метрик кредитного портфеля по отраслям сельское хозяйство и пищевая промышленность до средних значений.

При этом стресс-тесты демонстрируют устойчивость отрасли. Среди подотраслей наибольшую волатильность финансовых результатов фиксируется в переработке масличных и оптовой торговле зерном, что связано с их экспортной направленностью, волатильностью цен на продукцию на мировых рынках и курсов валют.

АПК обладает большим потенциалом для роста в ближайшие годы. Для его реализации необходимо обеспечить доходность в растениеводстве, которая является основой для животноводства и пищевой промышленности. Главным драйвером роста останется экспорт», — отметил Александр Ведяхин.