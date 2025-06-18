При раскопках в Рязанском кремле археологи нашли старинную шахматную фигурку

Работы Переяславль-Рязанской археологической экспедиции начались 16 июня. В первый день раскопок нашли шахматную фигурку, напоминающую коня. Отмечается, что изделие цилиндрической формы имеет небольшой выступ, символизирующий голову животного. Предмет изготовлен из кости и украшен циркульным и линейным орнаментами.

На Введенском раскопе в Рязанском кремле нашли шахматную фигурку коня из кости XIV—XV вв. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба РИАМЗа в соцсетях.

Работы Переяславль-Рязанской археологической экспедиции начались 16 июня. В первый день раскопок нашли шахматную фигурку, напоминающую коня. Отмечается, что изделие цилиндрической формы имеет небольшой выступ, символизирующий голову животного. Предмет изготовлен из кости и украшен циркульным и линейным орнаментами.

Фото: группа РИАМЗ в «ВК»