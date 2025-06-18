В рязанской поликлинике № 2 обновили стоматологическое оборудование
В отделении работает дентальный рентгеновский аппарат «VEX-S300W», визиограф «VEX — S300W». Отмечается, что сделать снимок проблемного зуба можно по направлению врача-стоматолога бесплатно по полису ОМС.
В рязанской поликлинике № 2 обновили стоматологическое оборудование. Об этом сообщает региональный минздрав.
В отделении работает дентальный рентгеновский аппарат «VEX-S300W», визиограф «VEX — S300W».
Отмечается, что сделать снимок проблемного зуба можно по направлению врача-стоматолога бесплатно по полису ОМС.