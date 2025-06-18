В Госдуме предложили оповещать россиян об отключениях интернета

Депутаты Госдумы обратились к главе Минцифры Шадаеву с просьбой ввести СМС-оповещение о том, что планируется отключение интернета. По их мнению, это поможет избежать недовольства россиян и разгрузить техподдержку провайдеров.