В Брянской области мать скончалась через полчаса после известия о гибели сына на СВО

В Брянской области мать скончалась через полчаса после известия о гибели сына на СВО. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным издания, женщина получила извещение о гибели своего сына, 40-летнего ефрейтора Константина Рыжакина. Старший стрелок войсковой части погиб 21 октября 2024 года под Донецком: вблизи Макеевки в ходе специальной военной операции.

Отмечается, что спустя полчаса сердце женщины остановилось.