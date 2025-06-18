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С начала года в Рязанском перинатальном центре родилось 8 «королевских» двоен
«Королевской» двойню называют, когда на свет появляются девочка и мальчик. У 20 семей родились однополые дети — пять пар девочек и 15 пар мальчиков. Самыми маленькими стали брат и сестра, весившие 990 и 930 граммов. Максимальный вес новорожденных составил 3100 и 3530 граммов. Кроме того, 28 женщин стали мамами двух малышей. Девять пар новорожденных появились на свет в сроке доношенной беременности, 19 пар — раньше положенного срока.

С начала 2025 года в Рязанском перинатальном центре родилось восемь «королевских» двоен. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Королевской» двойню называют, когда на свет появляются девочка и мальчик. У 20 семей родились однополые дети — пять пар девочек и 15 пар мальчиков.

Самыми маленькими стали брат и сестра, весившие 990 и 930 граммов. Максимальный вес новорожденных составил 3100 и 3530 граммов.

Кроме того, 28 женщин стали мамами двух малышей. Девять пар новорожденных появились на свет в сроке доношенной беременности, 19 пар — раньше положенного срока.