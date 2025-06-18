Рязанку осудят за мошенничество при получении соцвыплат

Отмечается, что в 2023 году жительница Касимова обратилась в отдел социальной защиты населения с заявлением о рассмотрении ее в качестве кандидата на оформление соцконтракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором она умышленно указала недостоверные сведения о доходах семьи. На банковский счет перечислили 300 тысяч рублей, которые она потратила по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Расследование поставлено прокуратурой на контроль.

Рязанку осудят за мошенничество при получении соцвыплат. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в 2023 году жительница Касимова обратилась в отдел социальной защиты населения с заявлением о рассмотрении ее в качестве кандидата на оформление соцконтракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором она умышленно указала недостоверные сведения о доходах семьи.

На банковский счет перечислили 300 тысяч рублей, которые она потратила по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Расследование поставлено прокуратурой на контроль.