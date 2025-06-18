Рязанка Мария Карякина отметила 90-летний юбилей

С юбилеем женщину поздравил глава Октябрьского поселения Рязанской области Сергей Серегин. Мария Ивановна трудилась она на ферме, была телятницей. Ее не оставляют без внимания взрослые дети, они уже и сами пенсионеры, но для них мама — всегда на первом месте. Бабушка не нарадуется на трех внуков и шестерых правнуков и с нетерпением ждет рождения первого праправнука или праправнучки.