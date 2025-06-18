Рязанцы пожаловались на невывоз мусора

По словам рязанцев, мусор из хозчасти на улице Колхозной вывозится вовремя."Жители выбрасывают сюда все подряд — шины, кирпичи и бытовые отходы. После установки контейнеров ситуация ухудшилась, территория превращается в несанкционированную свалку. Если проблема с вывозом продолжится, возможно, стоит даже ликвидировать эту площадку, чтобы избежать дальнейшего загрязнения. Мы ждем своевременной уборки и более ответственного подхода к этой проблеме", — отметили жители.