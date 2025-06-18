Рязанцы пожаловались на грязные городские фонтаны
На кадрах изображены неочищенные фонтаны на площади Победы и на площади Ленина. Вода на фото зеленого мутного цвета. «Фонтаны в Рязани перед началом сезона должны чистить?» — задался вопросом комментатор.
Рязанцы пожаловались на грязные городские фонтаны. Фото разместили в соцсетях в среду, 18 июня.
На кадрах изображены неочищенные фонтаны на площади Победы и на площади Ленина. Вода на фото зеленого мутного цвета.
«Фонтаны в Рязани перед началом сезона должны чистить?» — задался вопросом комментатор.
Фото взято из соцсетей