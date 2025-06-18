Рязанцев призвали жаловаться на некачественный покос травы в Роспотребнадзор

Главный специалист управления Роспотребнадзора по региону Елена Фетисова отметила, что потребитель имеет право получать услугу в полном объеме и соответствующего качества. В сюжете призвали звонить с жалобами на некачественные услуги в диспетчерскую или управляющую компанию. Если ситуацию не исправили, то рязанец имеет право обратиться в Роспотребнадзор.

Рязанцев призвали жаловаться на некачественный покос травы в Роспотребнадзор. Сюжет об этом вышел в эфире телеканала ГТРК «Ока».

В эфире отметили, что, согласно опросу Народного фронта, более 60% россиян недовольны качеством услуг в стране. Среди жалоб отсутствие света, невывоз мусора, некачественная вода. Летом на первый план выходят проблема окоса травы на детских площадках.

За пример взяли дом № 40 по улице Островского, где из-за зарослей травы местные жители «лишний раз боятся выйти на улицу, ведь клещи могут напасть на любого прохожего». Заявки на покос жильцы дома отправляют регулярно, но решить проблему пока не удается. Мужчина рассказал, что некоторые заявки «лежат месяцами».

В УК объяснили, что проблема возникла из-за нечеткого разделения территорий. Жалобы поступают по муниципальной земле.

«Мы косим только свою территорию, но чтобы не обижать жителей, мы делаем прокос и муниципальной территории», — заявил замдиректора управляющей компании.

Главный специалист управления Роспотребнадзора по региону Елена Фетисова отметила, что потребитель имеет право получать услугу в полном объеме и соответствующего качества. В сюжете призвали звонить с жалобами на некачественные услуги в диспетчерскую или управляющую компанию. Если ситуацию не исправили, то рязанец имеет право обратиться в Роспотребнадзор.