Россияне сообщили о сбое в работе мобильных операторов
Больше всего жалоб поступило из Петербурга, где проходит международный экономический форум. Пользователи отмечают, что есть проблемы со связью, не доходят СМС-сообщения и нет мобильного интернета.
Россияне сообщили о сбое в работе мобильных операторов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Больше всего жалоб поступило из Петербурга, где проходит международный экономический форум.
Пользователи отмечают, что есть проблемы со связью, не доходят СМС-сообщения и нет мобильного интернета.