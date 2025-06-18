Прокуратура обязала минздрав предоставить рязанцу льготные лекарства

Установлено, что мужчина страдает заболеванием и по показаниям нуждается в постоянном приеме дорогостоящего лекарственного препарата. Однако в нарушение требований закона на протяжении трех месяцев органы системы здравоохранения мер для обеспечения заявителя медикаментами не принимали. По данному факту прокуратура внесла представление в региональное министерство здравоохранения. По результатам рассмотрения права инвалида восстановлены, он обеспечен лекарствами.