Подросток на мотоцикле сбил несовершеннолетнюю рязанку

Авария произошла вечером 17 июня в Михайловском районе возле дома № 15 на улице Центральная в поселке Заря. 15-летний юноша за рулем мотоцикла «Оксо Лайт 250», по предварительной информации, сбил 14-летнюю девушку. В результате происшествия пострадавшей потребовалась помощь врачей. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.