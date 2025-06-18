Подросток на мотоцикле сбил несовершеннолетнюю рязанку
Авария произошла вечером 17 июня в Михайловском районе возле дома № 15 на улице Центральная в поселке Заря. 15-летний юноша за рулем мотоцикла «Оксо Лайт 250», по предварительной информации, сбил 14-летнюю девушку. В результате происшествия пострадавшей потребовалась помощь врачей. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Подросток на мотоцикле сбил несовершеннолетнюю рязанку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла вечером 17 июня в Михайловском районе возле дома № 15 на улице Центральная в поселке Заря. 15-летний юноша за рулем мотоцикла «Оксо Лайт 250», по предварительной информации, сбил 14-летнюю девушку.
В результате происшествия пострадавшей потребовалась помощь врачей.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Госдуме хотят ограничить продажу мототранспорта детям.