Названо количество удаленных с ЕГЭ школьников
«На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные — за иные нарушения: пытаются вынести КИМ (контрольно-измерительные материалы), шпаргалки использовать и так далее», — уточнил Музаев. Отмечается, что речь об основном экзаменационном периоде.
Названо количество удаленных с ЕГЭ школьников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
«На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные — за иные нарушения: пытаются вынести КИМ (контрольно-измерительные материалы), шпаргалки использовать и так далее», — уточнил он.
Отмечается, что речь об основном экзаменационном периоде.