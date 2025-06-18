Главврачу шацкой больницы вынесли представление

Прокуратура провела проверку после жалоб пациентов на ужасное состояние отделения хирургии, которое затопило после дождей. Выяснилось, что затопления кабинетов устранены, покрытия пола и стен помещений лечебного корпуса имеют следы протечек. Кроме того, несмотря на наличие утвержденной проектно-сметной документации, руководство больницы не обращалось в минздрав с заявкой о выделении средств на капитальный ремонт кровли. Главному врачу учреждения здравоохранения внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.