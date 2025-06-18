Большинство рязанцев отправятся в отпуск со своей парой

59% рязанцев в этом году синхронизировали свой график с отпуском второй половины, 26% признались, что, несмотря на желание, так и не сумели выстроить совместный отдых, 5% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе. Среди горожан в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (64%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось только у 55%.

Большинство рязанцев отправятся в отпуск со своей парой. Об этом пишет SuperJob.

59% рязанцев в этом году синхронизировали свой график с отпуском второй половины, 26% признались, что, несмотря на желание, так и не сумели выстроить совместный отдых, 5% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе.

Среди горожан в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (64%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось только у 55%.