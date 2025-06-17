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ВТБ откроет около 400 новых офисов в регионах России в 2025 году

ВТБ продолжает масштабное расширение региональной сети. В 2025 году банк уже открыл 70 новых отделений, а до конца года планирует запустить еще более 300 точек продаж с учетом интеграции РНКБ и Почта Банка. Существенная часть новых офисов появится в регионах, где спрос на банковские услуги особенно высок. Об этом сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко в преддверии ПМЭФ-2025.

Сегодня сеть ВТБ насчитывает 1 638 отделений и охватывает все 89 регионов России, присутствуя в 622 населённых пунктах. Совокупный охват сети превышает 77 млн человек.

Сеть ВТБ представлена в различных форматах в зависимости от площади помещения и задачи каждого направления бизнеса. Пространство офисов спроектировано так, чтобы обеспечить персональное внимание клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. До конца 2025 года в обновленном формате будут работать более 36% отделений — свыше 700 офисов.

В рамках интеграции к ВТБ перейдут 176 офисов РНКБ, объединение завершится к октябрю 2025 года. Трансформация точек продаж Почта Банка также в активной фазе: с октября начнётся ребрендинг более 190 клиентских центров, из которых 68 поменяют вывески уже в этом году. Завершение интеграции Почта Банка ожидается в мае 2026 года. Всего в 2025 году в рамках интеграции под бренд ВТБ перейдет 240 офисов РНКБ и Почта Банка.

«Расширение сети отделений ВТБ — ключевой элемент нашей стратегии, направленной на максимальную доступность банковских услуг для жителей всех регионов страны. Благодаря интеграции с РНКБ и Почта Банком, а также развитию собственной инфраструктуры, мы обеспечиваем клиентам единые стандарты сервиса и доступ к современным финансовым решениям. Уникальность нашей модели в том, что клиентам ВТБ доступны не только офисы банка, но и курьерская доставка, онлайн-банк, а также отделения Почты России в шаговой доступности. Это уникальный для российской банковой сферы подход», — подчеркнул Руслан Еременко.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама