Возле рязанского кремля нашли несанкционированную свалку

Свалка разрастается в полях за поселком Остров. Отмечается, что первый мусор местные жители заметили еще осенью прошлого года. На место выезжали представители прокуратуры. Факт нахождения свалки подтвержден и установлен. Отмечается, что в скором времени свалку ликвидируют.

Возле рязанского кремля нашли несанкционированную свалку. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Свалка разрастается в полях за поселком Остров. Отмечается, что первый мусор местные жители заметили еще осенью прошлого года.

На место выезжали представители прокуратуры. Факт нахождения свалки подтвержден и установлен.

Отмечается, что в скором времени свалку ликвидируют.