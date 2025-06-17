Возле рязанского кремля нашли несанкционированную свалку
Свалка разрастается в полях за поселком Остров. Отмечается, что первый мусор местные жители заметили еще осенью прошлого года. На место выезжали представители прокуратуры. Факт нахождения свалки подтвержден и установлен. Отмечается, что в скором времени свалку ликвидируют.
Возле рязанского кремля нашли несанкционированную свалку. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Свалка разрастается в полях за поселком Остров. Отмечается, что первый мусор местные жители заметили еще осенью прошлого года.
На место выезжали представители прокуратуры. Факт нахождения свалки подтвержден и установлен.
Отмечается, что в скором времени свалку ликвидируют.