В Рязани 18 июня массово отключат холодную воду

С 10:00 до 16:00 холодной воды не будет по адресам: 3-й Новый проезд, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 4-й Новый проезд, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 5-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24; 6-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32; проезд Белинского, дома №№ 5, 7, 9, 13, 17, 19; Боголюбова, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корпус 1, 20, 21, 22, 22 лит. Б, 23, 23а, 24, 25, 25 корпус 1, 26, 27, 28, 29, 30.

В Рязани 18 июня массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 10:00 до 16:00 холодной воды не будет по адресам:

3-й Новый проезд, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

4-й Новый проезд, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

5-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24;

6-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17;

Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;

проезд Белинского, дома №№ 5, 7, 9, 13, 17, 19;

Боголюбова, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корпус 1, 20, 21, 22, 22 лит. Б, 23, 23а, 24, 25, 25 корпус 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 строение 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64 корпус 1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 корпус 1, 76 строение 3, 77, 78, 78 корпус 1, 78 корпус 2, 80, 80 корпус 1, 81, 82, 82 корпус 1, 82 корпус 2, 83, 84, 84 корпус 1, 85, 86, 86 строение 1, 87, 88, 88 корпус 1, 89, 90, 90 корпус 1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 корпус 1, 98, 102, 107.