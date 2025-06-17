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В России спрос на роллы вырос на 25%
Самыми популярными видами, как и всегда, остаются «Филадельфия» и «Калифорния», хотя конкретно к ним интерес жителей несколько снизился (-22% и -18% соответственно). При этом повышенной любовью пользовались роллы с креветкой: спрос на них увеличился в 2,1 раза. В среднем на одну порцию азиатского блюда жители страны тратят 505 рублей.

В России спрос на роллы вырос на 25%. Об этом пишет РИА Новости.

Самыми популярными видами, как и всегда, остаются «Филадельфия» и «Калифорния», хотя конкретно к ним интерес жителей несколько снизился (-22% и -18% соответственно).

При этом повышенной любовью пользовались роллы с креветкой: спрос на них увеличился в 2,1 раза.

В среднем на одну порцию азиатского блюда жители страны тратят 505 рублей.