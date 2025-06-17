В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов

Меры будут применены к тем, кто сам совершает неправомерные операции с использованием электронных кошельков и банковских карт, и к тем, кто за вознаграждение передает электронные средства платежа третьим лицам. Отмечается, что дропперам будет грозить до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сайт Госдумы.

Меры будут применены к тем, кто сам совершает неправомерные операции с использованием электронных кошельков и банковских карт, и к тем, кто за вознаграждение передает электронные средства платежа третьим лицам.

Отмечается, что дропперам будет грозить до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.