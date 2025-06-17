В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. ВСУ потеряли более 1 430 военнослужащих в зоне спецоперации. Средства ПВО сбили пять бомб JDAM и 233 БПЛА, из которых 203 — вне зоны СВО.

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье.

ВСУ потеряли более 1 430 военнослужащих в зоне спецоперации.

Средства ПВО сбили пять бомб JDAM и 233 БПЛА, из которых 203 — вне зоны СВО.