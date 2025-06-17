С начала 2025 года в Рязанской области построили 3072 квартиры

36% общего объема жилья введено в городской местности, 64% - в сельской. Отмечается, что возведено восемь многоквартирных домов. Наибольший ввод жилья в Рязанском районе — 129,2 тыс. кв. метров, Рязани — 77,2 тыс. кв. метров, в Рыбновском районе — 16,2 тыс. кв. метров, в Спасском — 11,3 тыс. кв. метров.

С начала 2025 года в Рязанской области построили 3072 квартиры. Об этом сообщает Рязаньстат.

36% общего объема жилья введено в городской местности, 64% - в сельской.

Отмечается, что возведено восемь многоквартирных домов.

Наибольший ввод жилья в Рязанском районе — 129,2 тыс. кв. метров, Рязани — 77,2 тыс. кв. метров, в Рыбновском районе — 16,2 тыс. кв. метров, в Спасском — 11,3 тыс. кв. метров.